Американцы высмеяли историю с "Новичком" в деле Навального

Американцы высмеяли историю с "Новичком" в деле Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В соцсетях вспомнили о живучести кошки и хомяка экс-полковника ГРУ Скрипаля

Врачи немецкой клинике "Шаритэ" накануне объявили, что якобы отравленный боевым химвеществом из группы "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ. На эту новость весьма эмоционально отреагировали пользователи сайта американского телеканала Fox News.

Одни раскритиковали глав государств и политиков, в частности, президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа, его оппонента в предвыборной кампании Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Другие искренне удивились: что это за необычный русский яд, который не убивает даже кошку.

"Путин потерпел неудачу ... как Трамп", – считаетCongratsAmerica073.

"Трамп по-прежнему на стороне Путина. Как и было предсказано", – сделал вывод David12321.

"Трампу нужно получить некоторое количество этого нервно-паралитического агента, чтобы использовать его здесь, в штатах", – предложилJJ778788.

"Интересно, не снились ли какие-то странные сны Навальному о своем реальном месте в обществе? Еще один неудачник", – рассуждает WattaJerko.

"Забавно, что каждый раз, когда в мире происходит что-то плохое, Дональд Трамп должен немедленно переходить в наступление (независимо от вопроса ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) ... Я не припомню ни одного такого требования Обамы во время его пребывания в должности. Может быть, у наших СМИ был другой набор стандартов… хотя нет, это же исключено, боже упаси" – написал WFTEX.

"Путин сказал, что они не имеют никакого отношения к отравлению этого парня, и у Трампа нет оснований полагать иначе", – полагает arizonaconservative259.

"Смешно. Этот супертоксичный нервно-паралитический яд не смог убить даже кошку и хомяка Скрипаля. Позже они были убиты сотрудниками МИ-6 как единственные свидетели по делу Скрипаля", – выразил сарказм JoshuaV.

"Это новая история для Джо??. Никакая у него не деменция или закат солнца. Его отравили русские! Нет, стоп. Русские дали яд Трампу, и Джо отравил он! В общем, даешь Трампа в 2020 и 2024!" – воззвал Rld77313.

"Меркель симпатизирует России. Она говорит на русском языке и получила образование в бывшей ГДР, которая контролировалась бывшим Советским Союзом. Она не является другом Запада", – заметил Trained Libertarian.

"Никогда не ешьте суши на заправке", – посоветовал ChuckLasVegas.

""Новичок" – это оружие массового поражения. Если бы это был он, отравился бы весь самолет", – напомнил комментарии специалистов Lbyzq.

Ранее версию об отравлении советским химоружием Навального высмеяли читатели французского "Фигаро". А вчера новость о выходе оппозиционера из комы прокомментировал один из создателей "Новичка" Леонид Ринк. Он заявил, что подобный ход событий лишь подтверждает тот факт, что к истории россиянина супер-яд не имеет никакого о ношения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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