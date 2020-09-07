Быстрый выход Навального из комы подтверждает непричастность "Новичка"

У ярого критика Кремля при возможном отравлении советским химоружием не было бы шансов выжить

Яд из группы "Новичок" не мог присутствовать в организме российского оппозиционера Алексея Навального, что подтверждается тем фактом, что его уже вывели из комы. Об этом заявил один из разработчиков химоружия, отечественный ученый Леонид Ринк.

Он отметил, что у активиста не было сиптоматики отравления "Новичком".

"Даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка – ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", – прокомментировал РИА "Новости" сегодняшнюю новость из Берлина наш ученый.

Ринк подчеркнул, что "Новичок" разрабатывался как полная альтернатива ядерному оружию, поэтому имеет 100%-центную летальность.

Напомним, в понедельник берлинская клиника "Шарите" сообщила, что Навальный выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ.

Между тем, по данным немецкого политолога Александра Сосновского, российский активист вышел из комы еще в ночь на субботу, с 4 на 5 сентября. Германские власти все это время пытались добиться от Москвы признания вины в якобы "отравлении" Навального.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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