Законодатели призвали Берлин оказать помощь Джулиану Ассанжу, который раскрыл преступные деяния США на Ближнем Востоке

Лечение Алексея Навального стало предметом повышенного внимания со стороны парламентариев Бундестага, которые решили обратиться по этому поводу к Берлину. По словам депутата Хайке Хензель, в произошедшей ситуации существуют определенные двойные стандарты.

7 сентября в Лондоне прошли очередные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа, который разоблачил преступные деяния американских военнослужащих на территории Ближнего Востока, раскрыв подноготную Пентагона. Соединенные Штаты жаждут наказать человека, сделавшего столь смелое заявление и нанесшего по репутации Белого дома сокрушительный удар. Журналисту может грозить все, вплоть до высшей меры наказания – смертной казни.

Представитель фракции левых в Бундестаге Хензель заявила в ходе выступления на митинге, что Великобритания должна перестать заниматься судом над Ассанжем и освободить его. Также она потребовала предоставить ему доступ к независимой медпомощи, призвав немецкие власти решить этот вопрос. Парламентарий справедливо напомнила, что власть оказала поддержку Навальному, сообщает DW.

«Если немецкие власти могут привезти в клинику «Шарите» в Берлине россиянина Алексея Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьёзно больного Джулиана Ассанжа?!» — Хайке Хензель, заместитель председателя фракции левых в бундестаге.



Видео Ruptly pic.twitter.com/D5t0WT10Y8 — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2020

"Если они могут привезти в "Шарите" в Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьезно больного Ассанжа?!" – вопрошает политик.

Лечение россиянина в клинике "Шарите" остается темой, вызывающей многочисленные вопросы. Блогера госпитализировали с многочисленным кортежем правоохранителей, а из России его перевезли на частном самолете.

Напомним, 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В "Шарите" утверждают, что пациент начал реагировать на обращения окружающих, однако долгосрочные последствия для его здоровья не исключены.