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Лечение Алексея Навального стало предметом повышенного внимания со стороны парламентариев Бундестага, которые решили обратиться по этому поводу к Берлину. По словам депутата Хайке Хензель, в произошедшей ситуации существуют определенные двойные стандарты.
7 сентября в Лондоне прошли очередные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа, который разоблачил преступные деяния американских военнослужащих на территории Ближнего Востока, раскрыв подноготную Пентагона. Соединенные Штаты жаждут наказать человека, сделавшего столь смелое заявление и нанесшего по репутации Белого дома сокрушительный удар. Журналисту может грозить все, вплоть до высшей меры наказания – смертной казни.
Представитель фракции левых в Бундестаге Хензель заявила в ходе выступления на митинге, что Великобритания должна перестать заниматься судом над Ассанжем и освободить его. Также она потребовала предоставить ему доступ к независимой медпомощи, призвав немецкие власти решить этот вопрос. Парламентарий справедливо напомнила, что власть оказала поддержку Навальному, сообщает DW.
«Если немецкие власти могут привезти в клинику «Шарите» в Берлине россиянина Алексея Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьёзно больного Джулиана Ассанжа?!» — Хайке Хензель, заместитель председателя фракции левых в бундестаге.— RT на русском (@RT_russian) September 7, 2020
Видео Ruptly pic.twitter.com/D5t0WT10Y8
"Если они могут привезти в "Шарите" в Навального, почему они не могут сделать то же самое для серьезно больного Ассанжа?!" – вопрошает политик.
Лечение россиянина в клинике "Шарите" остается темой, вызывающей многочисленные вопросы. Блогера госпитализировали с многочисленным кортежем правоохранителей, а из России его перевезли на частном самолете.
Напомним, 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В "Шарите" утверждают, что пациент начал реагировать на обращения окружающих, однако долгосрочные последствия для его здоровья не исключены.
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