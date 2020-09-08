Германия объяснила визит своего посла в МИД России

Встреча состоится в среду

МИД Германии сообщило, что вызов их посла в российское внешнеполитическое ведомство является запланированным визитом. Встреча произойдет в среду.

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр прибудет в МИД России для обсуждения ситуации вокруг отравления Алексея Навального. Об этом ранее сообщила Мария Захарова, передает РИА "Новости".

После того, как Алексей Навальный попал в немецкую клинику, ФРГ обвинило Россию в отравлении Навального. Якобы против него было использовано вещество из группы "Новичок".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей