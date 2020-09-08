Курс рубля
606 новости
МИД Германии сообщило, что вызов их посла в российское внешнеполитическое ведомство является запланированным визитом. Встреча произойдет в среду.
Посол Германии Геза Андреас фон Гайр прибудет в МИД России для обсуждения ситуации вокруг отравления Алексея Навального. Об этом ранее сообщила Мария Захарова, передает РИА "Новости".
После того, как Алексей Навальный попал в немецкую клинику, ФРГ обвинило Россию в отравлении Навального. Якобы против него было использовано вещество из группы "Новичок".
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы