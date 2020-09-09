МИД РФ ответил на нападки стран G7 по делу Навального
Сегодня, 9 сентября, МИД России опубликовал заявление о ситуации вокруг Алексея Навального. Оценивая нынешнее положение, в ведомстве решили, что основной целью ФРГ является не помощь оппозиционеру, а мобилизация "санкционных настроений".
К слову, власти Германии до сих пор не предоставили никаких данных медицинского обследования главы ФБК, что, в свою очередь, не позволяет начать расследовать произошедшее. Более того, в ФРГ отказываются предоставлять даже результаты биохимических исследований.
"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", – говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Также министерство в своем заявлении назвало поведение стран "Группы семи" назвали демаршем, уточняет телеканал "360".
Напомним, что посол Германии Геза Андреас фон Гайр прибудет в МИД РФ в среду для обсуждения ситуации вокруг "отравления" Алексея Навального.
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