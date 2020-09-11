Вино и коктейль: следствие установило еду и напитки Навального в Томске
Следователи проверили все точки, где Алексей Навальный побывал в Томске перед вылетом в Москву 20 августа. Теперь сотрудникам правоохранительных органов поминутно известно, где был блогер, с кем общался, что ел и пил.
Установлено, что группа лиц во главе с Навальным находилась не только в Томске, но и за городом. Оппозиционер был на съемной квартире, посещал гостиницу "Xander Hotel", ресторан "Velvet", "Венскую кофейню".
"В перечисленных местах А.Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль",
– говорится в сообщении регионального Управления на транспорте МВД.
Установлены и все лица, с которыми блогер контактировал во время поездки. Известно, что сопровождали его шесть человек. Пятерых из них полиция опросила. Одна участница этой компании скрылась. По данным МВД, она тоже улетела в Германию.
Сейчас следователи опрашивают пассажиров, летевших с Навальным рейсом Томск-Москва, передает "Пятый канал".
Оппозиционеру стало плохо в самолете 20 августа, экипажу пришлось совершать экстренную посадку в Омске. По требованию жены, 22 августа Навального перевезли в германскую клинику "Шарите". Вскоре власти ФРГ со ссылкой на своих экспертов заявили, что россиянин был отравлен химическим веществом типа "Новичок". При этом официальные данные лабораторных исследований Берлин не предоставил ни Москве, ни в ОЗХО.
Сейчас Навальный выведен из комы и способен говорить.
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