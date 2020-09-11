"Добавили в чашку "Новичок": Навальный заговорил - СМИ

"Добавили в чашку "Новичок": Навальный заговорил - СМИ
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Берлинский пациент обещал больше никогда не посещать общепит в Томске

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выйдя из медикаментозной комы, объявил, что больше никогда не будет трапезничать в кафе аэропорта Томска. Ярый критик Кремля отметил, что в последний раз, когда он там был, ему стало так плохо, что он подумал: "умру". Об этом пишет американское издание The Onion.

По словам блогера, в будущем он не отдаст свой бизнес какому-либо заведению, которое может "накосячить с чем-то настолько простым, как чашка чая", приготовленная со смертоносным химическим оружием "Новичком", которое запрещено международным договором.

"Я даже не могу больше нюхать эту дрянь без того, чтобы меня не стошнило", – добавил пациент берлинской клиники.

Навальный расстроен тем, что из кафе ему не принесли извинений, хотя могли бы, чтобы загладить свою вину, по крайней мере, предложить подарочную карту.

Согласно сообщениям, искренний участник борьбы с коррупцией позже вышел в интернет, чтобы написать критический отзыв о кафе. Он просто заявил: "Не ходите сюда".

Как отмечает "Царьград", весь этот "лук" является фантазией сатирического журнала. Таким образом, американцы "черным юмором" отреагировали на нашумевшую историю с якобы отравлением Навального неким ядом из группы "Новичок", о чем весь мир пытаются убедить медики военной лаборатории бундесвера.

Между тем Москва продолжает настаивать на том, чтобы Берлин передал в РФ данные исследования проб россиянина, которые бы доказывали наличие в его организме следов химвещества.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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