Ведомство считает необходимым наложить табу на свободный оборот запчастей к средствам защиты от химоружия

Министерство обороны выступило с инициативой исключить "боевые отравляющие вещества" из списка запрещенных к свободной продаже. В ведомстве напомнили, что в России все запасы таких ядов уже уничтожены, а производить или разрабатывать новые – запрещено.

Перечень боевых химвеществ был утвержден в 1992 году.

Министерство предлагает заменить словосочетание "боевые отравляющие вещества" на "токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры", сообщает "Интерфакс".

Между тем, оборонное ведомство считает необходимым пополнить черный список запчастями и комплектующими к средствам защиты от токсичных химикатов. Это позволит усилить контроль за их оборотом, подчеркнули авторы инициативы.