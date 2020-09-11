В ведомстве заявили, что новыми данными не располагают

Генпрокуратура Берлина получила от Москвы запрос по данным об Алексее Навальном. Он поступил от юруправления сената немецкой столицы. В ведомстве ответили, что не могут передать информацию.

Ранее в этот же день в Департаменте юстиции ФРГ заявили, к ним в распоряжение поступил соответствующий запрос от Москвы.



Также генеральная прокуратура выступила с заявлением о том, что пока что не имеется дополнительных деталей, касающихся состояния россиянина.

"Получение данных о состоянии Навального возможно при условии его согласия. Дополнительная информация в настоящее время невозможна", – сообщается на странице ведомства в "Твиттер".

Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny – vorbehaltlich dessen Zustimmung – einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020

10 сентября сообщалось, что немецкие власти, вопреки своим заявлениям, не направляли данные в ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что Минобороны отправит результаты проб пациента в немецкий МИД, а те перенаправят их в ОЗХО. Что именно собираются направить, не уточнялось.