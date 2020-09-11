Меркель воспользовалась опытом Британии в деле "Новичка" - эксперт

Меркель воспользовалась опытом Британии в деле "Новичка" - эксперт
Ангела Меркель. Фото: Heinrich/imago stock&people/www.globallookpress.com
Берлин уверен на 100% в виновности Москвы в отравлении активиста

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила пойти по стопам экс-премьера Великобритании Терезы Мэй в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а именно заручиться поддержкой Брюсселя и совместно с ЕС наказать Москву за якобы отравление активиста ядом из серии "Новичок". К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар.

Он напомнил, что ровно такую же тактику избрала госпожа Мэй в 2018 г. после возможного отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Она тоже говорила, что надо общеевропейский ответ дать. Европа все время хочет выступать как единая на международной арене. А Россия - громадная страна", – сказал в интервью "Свободной прессе" эксперт.

По его словам, Берлин не хочет ничего предпринимать отдельно от Брюсселя, как и иметь отдельные конфликты с Москвой, а ситуацию с нашим активистом должен решить весь Евросоюз.

Однако в союзе есть страны-русофобы, поэтому ожидать от них адекватной реакции не стоит, а значит будет только хуже, считает Рар.

Также политолог отметил, что, как и в случае со Скрипалями, власти Германии не предоставили общественности доказательства отравления Навального смертельным и опасным химвеществом. Только разговоры и обвинения высшего руководства страны. В то время как Россия просит предъявить формулу якобы "Новичка", чтобы знать, с чем работать и вести следствие инцидента с активистом.

"Россия не отказывается, но хочет видеть доказательства, а Меркель и ее министры говорят, что им хватит тех доказательства, что они говорят, что они знают. Выдавать они ничего не будут. Это абсурд!" – подчеркнул эксперт.

Он сравнил происходящее в Берлине с делом Скрипалей – информацию Москве не предоставили, зато что-то передали в ОЗХО. Теперь немцы ровно тоже делают.

"Кто из них врет? Масса вопросов. Почему столько неясности? Почему в каждой мелочи замешана большая политика? Кто-то делает заявление "хайли-лайкли", но не делает нужных шагов для выяснения", – констатировал Рар.

По его мнению, высшее руководство страны уже на 100% уверено, что именно Россия отравила активиста и доказательства этого ФРГ не нужны.

Напомним, накануне в постпредстве РФ в ОЗХО заявили, что организация ничего из Германии по делу Навального не получала. Однако сегодня немецкое издание Spiegel в своей статье сообщило, что специалисты из ОЗХО в прошедшие выходные приезжали в берлинскую клинику "Шарите", где лечится россиянин, и получили образцы его крови и мочи.

Кроме того, издание пишет, в организме Навального обнаружен "Новичок" более сильной формы, чем было известно ранее.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ

Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей