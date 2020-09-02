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Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций в прямом эфире шоу "Соловьев Live". Во время обсуждения острой темы журналист так разозлился, что со стола полетела посуда.
"Я не могу ни подматываться, ни разматываться",
– прокричал ведущий и с силой стукнул кулаком по столу. Стоявшая на нем посуда слегка подпрыгнула и зашаталась, а вот чашка, которая была с краю, упала вниз.
"Было жарко. Пострадала одна чашка",
– прокомментировали эфир авторы телеграм-канала "Соловьев" и смонтировали забавное видео. После падения посудины появляются кадры "продолжения", где мощный взрыв уничтожает целый город.
Ролик с моментом катастрофы был взят из последнего фильма саги об Индиане Джонсе, заметили журналисты телеканала "Царьград".
В программе телеведущий в очередной раз обсудил дело Михаила Ефремова. Соловьев предоставил доказательства вины актера.
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