Телеведущий сильно ударил кулаком по столу

Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций в прямом эфире шоу "Соловьев Live". Во время обсуждения острой темы журналист так разозлился, что со стола полетела посуда.

"Я не могу ни подматываться, ни разматываться",

– прокричал ведущий и с силой стукнул кулаком по столу. Стоявшая на нем посуда слегка подпрыгнула и зашаталась, а вот чашка, которая была с краю, упала вниз.

"Было жарко. Пострадала одна чашка",

– прокомментировали эфир авторы телеграм-канала "Соловьев" и смонтировали забавное видео. После падения посудины появляются кадры "продолжения", где мощный взрыв уничтожает целый город.

Ролик с моментом катастрофы был взят из последнего фильма саги об Индиане Джонсе, заметили журналисты телеканала "Царьград".

В программе телеведущий в очередной раз обсудил дело Михаила Ефремова. Соловьев предоставил доказательства вины актера.

Ранее ведущий "Воскресного вечера" публично поскандалил с адвокатом заслуженного артиста.