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Вечно стильная классика

Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha Фото: GLOBAL LOOK press/Tony Haupt Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Pohner
Стилист Юлия Зверева специально для "Утра" сделала подборку классической одежды, которая подойдет всем

Мода меняется и стремительно бежит вперед, за ней не уследить. Кажется, что можно лишь уловить некоторые тенденции и отчаянно пытаться им следовать. Но это совсем не так. Эксперт по стилю Юлия Зверева убеждена, что оставаться стильной можно всегда. Например, если носить классическую одежду, которая заслужила громкий титул "на все времена". 

Маленькое черное платье от Коко Шанель

Фото: GLOBAL LOOK press

Юлия Зверева: "Маленькое черное платье вошло в мир моды благодаря Коко Шанель еще в 1920-е годы. С тех пор прошло почти 100 лет, а оно не только не потеряло своей популярности, но и стало классическим предметом гардероба любой женщины".

Простая белая блузка

Фото: GLOBAL LOOK press

Юлия Зверева: "Простая белая блузка должна быть в списке вещей номер один любой женщины. Подбирая к ней шарфики, платки или бижутерию, вы сможете менять свой образ".

Жакеты и пиджаки

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Юлия Зверева: "Жакеты и пиджаки обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. Их можно удачно сочетать с прямыми строгими юбками, брюками и надевать поверх платья в прохладный день".

Классические черные брюки и юбка-карандаш

Фото: GLOBAL LOOK press/Tony Haupt

Юлия Зверева: "Классические черные брюки и юбка-карандаш - эти вещи всегда актуальны. Они прекрасно сочетаются и с яркими модными блузками, и с легкими топиками, и с удлиненными кардиганами, жилетками и прочими модными вещами".

Женские брючные костюмы

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Pohner

Юлия Зверева: "Женский брючный костюм может стать отличной альтернативой вечернему платью. Наденьте под пиджак женственный топ, дополните костюм аксессуарами и не забудьте про шпильки. В таком наряде - и в театр, и на выставку. В любом месте вы будете выглядеть сногсшибательно".

Классическое пальто

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Юлия Зверева: "Классическое пальто никогда не потеряет своей актуальности. Оно всегда выглядит изящно, элегантно и стильно. Песочное пальто сочетается с любой одеждой: от платья-футляра до джинсов свободного кроя".

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