Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте

Казалось бы, все знают, кто такие стилисты, но тем не менее вокруг этой профессии ходит множество слухов

Персональный стилист Юлия Зверева специально для "Утра" рассказала всю правду о работе стилиста.

Наверное, каждая женщина была бы не против, чтобы ее образ подкорректировал и направил в верное русло профессиональный стилист, ведь любая дама хочет нравиться себе и привлекать внимание окружающих. Однако у многих людей сложились определенные стереотипы о стилистах, которые не позволяют обращаться к ним, как только возникло желание. Сегодня сертифицированный стилист Юлия Зверева, развеет все мифы о своей работе.



Миф №1: "Стилист- это дорого и его нанимают только богатые люди"

Стилист Юлия Зверева: Это самый распространенный миф. На самом деле консультация стилиста обычно дешевле, чем поход в салон красот . Да и если вы обратились за помощью к стилисту, это не значит, что он сразу поведет вас в дорогостоящие бутики. Главная его задача - помочь вам найти себя и свой стиль. За покупками вы сможете отправиться самостоятельно либо воспользоваться услугой шопинг-сопровождения - в этом случае стилист обязательно выберет магазины той ценовой категории, на которую вы рассчитываете. И даже на шопинге решение о покупке всегда остается за вами.

Миф №2: "После работы со стилистом придется полностью поменять весь свой гардероб"

Стилист Юлия Зверева: Для начала стилист изучит ваш гардероб, а затем отметит те вещи, которые вам подходят по всем параметрам. Из такой одежды будут составлены наиболее удачные луки. Также расскажет, как в дальнейшем гармонично пополнять свой гардероб.

Миф №3: "Стилист - это только для людей с идеальной фигурой"

Стилист Юлия Зверева: Конечно же нет! Наша задача - одеть человека так, чтобы недостатки были скрыты, а плюсы подчеркнуты. Мы подскажем фасоны, которые лучше остальных покажут ваши преимущества и скроют недостатки, и ту цветовую гамму, которая подойдет именно вам, основываясь на колорите внешности, типаже и фигуре.

Миф №4: "Стилист даст мне кучу непонятной информации, с которой непонятно, что дальше делать"

Стилист Юлия Зверева: Профессиональный стилист в обязательном порядке сначала узнает ваши предпочтения и жизненные ценности, выяснит особенности вашей работы и то, что вы любите и не любите. А потом можете быть уверены, что рекомендации, которые он даст, будут максимально реализуемы именно вами, с учетом обозначенного вами уровня дохода и уклада жизни.

Миф №5: "К стилисту обращаются только люди без собственного вкуса"

Стилист Юлия Зверева: Люди без вкуса никогда не пойдут к стилисту, и это факт. Они убеждены, что знают все лучше всех. Ко мне обычно обращаются женщины, которые обладают отличным вкусом. Они знают, что им нужно поменять в себе, но нет определенных знаний, как именно это сделать. Достаточно нескольких встреч, чтобы они научились самостоятельно подбирать себе идеальный гардероб.