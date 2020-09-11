Напуганный мужчина отдал преступникам ключи от своей квартиры

72-летний житель Подмосковья стал жертвой вооруженного ограбления: к нему в дом, расположенный в деревне Белоозерово, ворвались неизвестные. Преступники связали хозяина и, угрожая ножом, похитили 400 тысяч рублей.

От страха мужчина отдал грабителям ключи от расположенной в Москве квартиры, куда они ворвались и похитили документы на жилое помещение.

Злоумышленниками оказались двое мигрантов, а также житель столицы, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности. У них обнаружили похищенные документы и электроинструменты для бытового использования, украденные у потерпевшего, сообщает ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело. Виновные находятся под арестом, в настоящее время полиция проводит розыскные действия по поимке их сообщников, передает "Подмосковье Сегодня".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что актера Валентина Карманова, который в юном возрасте снялся в фильме "Старый Новый год", избили и ограбили в столице неизвестные.