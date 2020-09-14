В "Домодедово" поймали контрабандиста с грузом таблеток

Теперь гражданину РФ грозит до 7 лет лишения свободы

В аэропорту "Домодедово" предотвратили незаконный ввоз лекарств, которые содержат эфедрин и псевдоэфедрин. 

Их хотел провезти гражданин России, вернувшийся из Стамбула. В багаже мужчины, которого остановили сотрудники таможни на "зеленом коридоре", обнаружены 420 капсул, которые были упакованы в 15 бумажных коробок с надписями "Clearest" и 2580 таблеток в 129 коробках с надписью "Decancit".

Общий вес лекарств превысил один килограмм, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". 

Теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотических средств. 

Ранее в Подмосковье обнаружили лабораторию по производству наркотиков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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