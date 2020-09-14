Инцидент произошел в Наро-Фоминске

Спасателям удалось спасти малолетнего ребенка из заблокированного автомобиля.

Сегодня, 14 сентября, жительница Наро-Фоминска обратилась к спасателям, потому что не смогла самостоятельно вытащить свою двухлетнюю дочь из машины, сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас".

Как оказалось, женщина вышла из автомобиля и оставила в нем ключи. Двери машины оказались заблокированы, внутри авто осталась маленькая девочка. Прибывшим на место проишествия спасателям понадобилось всего несколько минут, чтобы спасти малышку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в подмосковном лесу спасли двух женщин с ребенком.