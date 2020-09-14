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Спасателям удалось спасти малолетнего ребенка из заблокированного автомобиля.
Сегодня, 14 сентября, жительница Наро-Фоминска обратилась к спасателям, потому что не смогла самостоятельно вытащить свою двухлетнюю дочь из машины, сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас".
Как оказалось, женщина вышла из автомобиля и оставила в нем ключи. Двери машины оказались заблокированы, внутри авто осталась маленькая девочка. Прибывшим на место проишествия спасателям понадобилось всего несколько минут, чтобы спасти малышку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее в подмосковном лесу спасли двух женщин с ребенком.
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