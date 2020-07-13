Компания заблудилась во время похода за ягодами

Две женщины вместе с девочкой семи лет решили отправиться в лес в Богородском округе. Они оставили на обочине автомобиль и отправились искать ягоды в чаще. Когда лукошки наполнились, компания осознала, что найти дорогу обратно они не в состоянии.

Женщины вызвали спасателей на помощь. Сотрудники МЧС смогли найти их с помощью данных геолокации, сообщает "Подмосковье сегодня".

Поиски женщин с ребенком в лесу заняли несколько часов. Спасатели постоянно подавали сигнал с помощью сирены автомобиля и помогали компании определить направление движения по телефону. Указывается, что помощь врачей потерявшимся в лесу не понадобилась.

Ранее стало известно о стрельбе на юге Москвы. Информации о пострадавших пока нет.