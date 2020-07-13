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Две женщины вместе с девочкой семи лет решили отправиться в лес в Богородском округе. Они оставили на обочине автомобиль и отправились искать ягоды в чаще. Когда лукошки наполнились, компания осознала, что найти дорогу обратно они не в состоянии.
Женщины вызвали спасателей на помощь. Сотрудники МЧС смогли найти их с помощью данных геолокации, сообщает "Подмосковье сегодня".
Поиски женщин с ребенком в лесу заняли несколько часов. Спасатели постоянно подавали сигнал с помощью сирены автомобиля и помогали компании определить направление движения по телефону. Указывается, что помощь врачей потерявшимся в лесу не понадобилась.
Ранее стало известно о стрельбе на юге Москвы. Информации о пострадавших пока нет.
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