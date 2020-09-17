В Подмосковье обнаружено тело 39-летнего мужчины

Свидетелей уже опрашивают

Городские рабочие обнаружили в канализационном колодце города Коломны тело мужчины 39-летнего возраста. На нем отсутствовали признаки насильственной смерти.

СК РФ по региону организовал доследственную проверку, направленную на выяснение обстоятельств смерти. Судмедэксперты установят причины, повлекшие к летальному исходу мужчины, сообщается на сайте ведомства.

Прибывшие на место обнаружения эксперты уже провели осмотр. Проводится опрос свидетелей, сообщает интернет-портал "Подмосковье Сегодня".

"Утро.ру" сообщало ранее, что в подмосковном Ступино правоохранительные органы предъявили обвинение жителю города, который, как считает следствие, совершил расправу над своим другом. Убийство произошло еще в мае 2020 года.

Егор МАЛКОВ

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