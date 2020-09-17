Есть пострадавшие: в центре Киева произошел взрыв

Два человека получили травмы

Украинские СМИ сообщили, что в столице страны прогремел взрыв в ресторане. В результате ЧП два человека пострадали.

Об этом сообщил телеканал "Украина-24". Как пишет издание "Гордон", на месте происшествия работают пожарные и "скорая помощь".

При этом что послужило причиной взрыва, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА

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