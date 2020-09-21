Автомобиль протаранил на повороте легковую машину и опрокинул несколько человек

Водитель сбил в центре Москвы троих пешеходов, после чего сам влетел в стену здания. Инцидент произошел недалеко от Московского государственного лингвистического университета в Хамовниках.

На опубликованном видео показано, как белый внедорожник на высокой скорости сбивает совершающий поворот седан, после чего припечатывает троих пешеходов и сам врывается в стену здания. Силой удара машину виновника происшествия выбросило на пешеходную часть.

На месте инцидента уже работают оперативные службы, передает РИА "Новости".

По информации телеканала 360", в результате ДТП пострадали два пешехода и двое пассажиров авто. Медпомощь, согласно предварительным данным, понадобилась одному из них.

По информации издания "Подъем", владельцем внедорожника оказался 27-летний Эльмин Гулиев, который за последние два года совершил три ДТП. Молодой человек является музыкальным исполнителем, выступающим под псевдонимом "Эллей", сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем, который спровоцировал столкновение после выезда на встречную полосу.



