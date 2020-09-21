Местные жители ощутили сильные толчки

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Байкала. Колебания зафиксированы в 21:04 по МСК.

Расположение эпицентра находилось в 83 км в юго-западной стороне от Иркутска и на расстоянии 31 км от города Слюдянка, в северо-западной стороне.

Глубина очага составила два километра, сообщается на сайте Средиземноморского сейсмологического центра Европы.

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших, передает РИА "Новости".

По словам местных жителей, колебания были достаточно ощутимыми – очевидцы сообщили минимум о трех толчках, которые произошли в Иркутске. Второй толчок возник примерно через 5-7 минут после первого – жители рассказали, как заходили ходуном стены и начал трястись пол, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее новосибирские геологи определили возможную судьбу Байкала, изучив протекающие под ним тектонические процессы.