Очевидцы сообщили о взрыве в одном из районов Москвы

Густой клубок дыма видно за несколько километров

В районе Рязанки прозвучал громкий хлопок, который серьезно напугал жителей района Москвы – они приняли его за взрыв. Сразу после этого вверх поднялся густой черный дым. На место вызвали спасателей.

 

Как передает телеканал "360", оказалось, что загорелись строительные материалы. Сейчас сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. Информацию о взрыве они не подтвердили. Данных о пострадавших нет. Сообщается, что огонь удалось локализовать. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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