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Родственники Максима Марцинкевича, известного широкой публике под псевдонимом Тесак, устроили скандал в морге. Близкие умершего 16 сентября неонациста не смогли получить его тело и стали возмущаться по этому поводу. В ходе перепалки родные Тесака даже предположили, что это не его тело лежит в морге.
Запись разговора между сотрудником учреждения и родственниками Марцинкевича оказалась в распоряжении журналистов. На ней работник пытается объяснить, что не вправе самостоятельно принимать решение и пускать родных к телу. Для этого нужно получить дозволение начальства. Своеволие же может обернуться для сотрудника морга увольнением.
Однако родственники умершего отказывались принимать доводы собеседника и все равно пытались прорваться к Тесаку. В целом, ситуация показалась им странной. Они предположили, что за отказом показывать тело может скрываться подлог.
"Может это вообще не Максим? Тушку положили!", – передает слова родственников Марцинкевича телеканал РЕН ТВ.
Кроме того, родные полагают, что проволочка с выдачей тела объясняется еще и тем, что злоумышленникам нужно время, чтобы скрыть следы убийства.
Ранее травмы на теле Тесака оценила эксперт по делу "пьяного мальчика". По мнению
судмедэксперта Елены Кучиной, скончавшийся в тюрьме националист не мог сам нанести себе такие повреждения.
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