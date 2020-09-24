"Тушку положили": родственники усомнились в подлинности тела Тесака

"Тушку положили": родственники усомнились в подлинности тела Тесака
Максим Марцинкевич. Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/www.globallookpress.com
Родные уверены, что обстоятельства смерти Марцинкевича тщательно скрывают

Родственники Максима Марцинкевича, известного широкой публике под псевдонимом Тесак, устроили скандал в морге. Близкие умершего 16 сентября неонациста не смогли получить его тело и стали возмущаться по этому поводу. В ходе перепалки родные Тесака даже предположили, что это не его тело лежит в морге.

Запись разговора между сотрудником учреждения и родственниками Марцинкевича оказалась в распоряжении журналистов. На ней работник пытается объяснить, что не вправе самостоятельно принимать решение и пускать родных к телу. Для этого нужно получить дозволение начальства. Своеволие же может обернуться для сотрудника морга увольнением.

Однако родственники умершего отказывались принимать доводы собеседника и все равно пытались прорваться к Тесаку. В целом, ситуация показалась им странной. Они предположили, что за отказом показывать тело может скрываться подлог.

"Может это вообще не Максим? Тушку положили!", – передает слова родственников Марцинкевича телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, родные полагают, что проволочка с выдачей тела объясняется еще и тем, что злоумышленникам нужно время, чтобы скрыть следы убийства.

Ранее травмы на теле Тесака оценила эксперт по делу "пьяного мальчика". По мнению судмедэксперта Елены Кучиной, скончавшийся в тюрьме националист не мог сам нанести себе такие повреждения.

Ольга ФЕДОРОВА

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