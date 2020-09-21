Защита отказывается верить в самоубийство заключенного

Скончавшийся в тюрьме националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак не мог сам нанести себе травмы, которые обнаружены на его теле. К такому выводу пришла судмедэксперт Елена Кучина, к которой обратилась защита погибшего.

Поскольку тело Марцинкевича родственникам еще не отдали, эксперт оценивала характер травм по посмертной фотографии. Снимка хватило, чтобы утверждать: некоторые повреждения мужчина не мог нанести себе самостоятельно, рассказал РИА "Новости" адвокат Алексей Михальчик.

Он отметил, что именно Кучина проводила экспертизу, по итогам которой было возбуждено уголовное дело в отношении эксперта, обнаружившего алкоголь в крови погибшего под колесами автомобиля 6-летнего мальчика в Подмосковье, передает "МБХ медиа". Дело "пьяного мальчика", напомним, гремело два года назад, водитель-убийца уже вышла на свободу.

Что касается Марцинкевича, то адвокат заверил в проведении дополнительной экспертизы, когда выдадут тело. Предположительно, это произойдет во вторник, 22 сентября, когда в Челябинск прилетит отец погибшего, уточняет "Царьград".

О смерти Тесака в челябинском СИЗО стало известно 16 сентября. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку, что сделало основной версию о самоубийстве. Однако в окружении активиста отказываются в это верить.

Ранее Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы за нападения. Незадолго до смерти его заподозрили еще и в убийстве, и он признал вину.