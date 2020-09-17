Тесак перед смертью рассказал об убийствах

Тесак перед смертью рассказал об убийствах
Максим Марцинкевич. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Тела жертв националиста уже обнаружены

Перед тем, как свести счеты с жизнью в СИЗО, националист Максим Марцинкевич, он же Тесак, признался в серии убийств, совершенных с 2003 по 2007 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В частности, Марцинкевич взял на себя вину в двойном убийстве лиц неславянской национальности, о котором ранее следствию было неизвестно. Он в подробностях рассказал о преступлении и указал место, где спрятаны тела жертв.

"Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", – цитирует представителя СКР "Комсомольская правда".

Это дело оказалось раскрытым благодаря наводке одного из осужденных, который отбывает наказание в колонии Красноярского края.

Петренко подчеркнула, что у следствия есть зафиксированные на видео признания Марцинкевича. На них он спокойно говорит об участии в убийствах приезжих с 19 лет, т.е. до 2007 года.

По ее словам, националист признался еще в одном двойном убийстве, неизвестном ранее правоохранителям. Причем он также описал место захоронения погибших. На основании этих сведений следователи обнаружили останки жертв преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти Тесака в СИЗО №3 в Челябинске, будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения.

"Но пока, в рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный", – констатировала Петренко.

В свою очередь, адвокат Марцинкевича Иван Сидоров опровергает версию следствия о том, что националист наложил на себя руки. Он утверждает, что его "точно" убили в СИЗО, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Есть другой адвокат, который навещал дважды недавно осужденного и не обнаружил у того "никакой апатии в целом", пояснил Сидоров. Также у Тесака был "боевой дух, чтобы уже в Москве доказать свою невиновность".

О смерти Марцинкевича в стенах СИЗО "Утро.ру" сообщало накануне. Националист сидел в одиночной камере, где нашли предсмертные записки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На Украине заметили тайные сигналы Путина во время разговора с Лукашенко

У президента интересно "ходили ноги" во время разговора с белорусским лидером

Погибли бы все: немцы нашли в Омске следы "Новичка"

Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей