Тела жертв националиста уже обнаружены

Перед тем, как свести счеты с жизнью в СИЗО, националист Максим Марцинкевич, он же Тесак, признался в серии убийств, совершенных с 2003 по 2007 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В частности, Марцинкевич взял на себя вину в двойном убийстве лиц неславянской национальности, о котором ранее следствию было неизвестно. Он в подробностях рассказал о преступлении и указал место, где спрятаны тела жертв.

"Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", – цитирует представителя СКР "Комсомольская правда".

Это дело оказалось раскрытым благодаря наводке одного из осужденных, который отбывает наказание в колонии Красноярского края.

Петренко подчеркнула, что у следствия есть зафиксированные на видео признания Марцинкевича. На них он спокойно говорит об участии в убийствах приезжих с 19 лет, т.е. до 2007 года.

По ее словам, националист признался еще в одном двойном убийстве, неизвестном ранее правоохранителям. Причем он также описал место захоронения погибших. На основании этих сведений следователи обнаружили останки жертв преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти Тесака в СИЗО №3 в Челябинске, будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения.

"Но пока, в рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный", – констатировала Петренко.

В свою очередь, адвокат Марцинкевича Иван Сидоров опровергает версию следствия о том, что националист наложил на себя руки. Он утверждает, что его "точно" убили в СИЗО, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Есть другой адвокат, который навещал дважды недавно осужденного и не обнаружил у того "никакой апатии в целом", пояснил Сидоров. Также у Тесака был "боевой дух, чтобы уже в Москве доказать свою невиновность".

О смерти Марцинкевича в стенах СИЗО "Утро.ру" сообщало накануне. Националист сидел в одиночной камере, где нашли предсмертные записки.

