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Российский общественный деятель Максим Марцинкевич, более известный по прозвищу Тесак умер. По предварительным данным, он покончил с собой.
В последнее время он сидел в следственном изоляторе №3. Его тело нашли в одной из камер.Тесака поместили туда недавно, намереваясь отправить в Москву. Активист сидел в одиночной камере. Рядом с собой он оставил предсмертную записку, пишет РИА "Новости". В ней он заявил, что не хочет доставлять проблем администрации СИЗО и попросил передать жене книгу про коммунизм и его личный дневник. В конце Тесак попросил у всех прощения.
Напомним, Марцинкевич был лидером одного из ультрарадикальных движений в России. Его трижды судили за экстремизм. Также его обвиняли в разжигании межнациональной розни. В интернете Тесак прославился скандальными роликами, где записывал публичный суд во дворах над продавцами наркотиков.
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