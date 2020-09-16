Его нашли в камере следственного изолятора

Российский общественный деятель Максим Марцинкевич, более известный по прозвищу Тесак умер. По предварительным данным, он покончил с собой.

В последнее время он сидел в следственном изоляторе №3. Его тело нашли в одной из камер.Тесака поместили туда недавно, намереваясь отправить в Москву. Активист сидел в одиночной камере. Рядом с собой он оставил предсмертную записку, пишет РИА "Новости". В ней он заявил, что не хочет доставлять проблем администрации СИЗО и попросил передать жене книгу про коммунизм и его личный дневник. В конце Тесак попросил у всех прощения.

Напомним, Марцинкевич был лидером одного из ультрарадикальных движений в России. Его трижды судили за экстремизм. Также его обвиняли в разжигании межнациональной розни. В интернете Тесак прославился скандальными роликами, где записывал публичный суд во дворах над продавцами наркотиков.