У одного из задержанных изъяли наркотические вещества

Правоохранительные органы пресекли в подмосковных Мытищах так называемую "сходку" преступников, которые при встрече собирались обсудить разделение городской территорий на сферы влияния. Полицейские задержали восьмерых мужчин.



Семерым задержанным назначили по 15 суток за неповиновение сотруднику полиции в соответствии с законом. У одного из участников обнаружили наркотические вещества в двух свертках.

После изъятия полиция провела обыск в его квартире, где также обнаружили одно из веществ, которое направили на установление происхождения, несколько гаджетов, включая телефоны и ноутбук. Там же найдено несколько паспортов на разные имена, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В отношении последнего задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ, передает ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что на севере столице в одном из жилых домов произошла стрельба: неизвестный проник в квартиру к женщине с детьми и убил всех присутствующих.