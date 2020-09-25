Все в огне: под Харьковом рухнул военный самолет

Все в огне: под Харьковом рухнул военный самолет
Фото:Zuma\TASS
В аварии погибли 18 человек

Под Харьковом разбился легкомоторный военный самолет Ан-26 через во время захода на аэродром возле Чугунвы. Очевидцы сообщают, что место происшествия объято огнем. Авария произошла вблизи автомобильной дороги. Сообщается, что он перевозил курсантов.

В МВД указали, что всего в самолете летели 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов. Спасатели заявили, что в аварии погибли 18 человек. По слухам, один из военных успел выпрыгнуть с парашютом до катастрофы. Двоих человек увезла скорая с 90% ожогов тела. Сейчас пожар после крушения удалось потушить. 

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Опубликовано МВС України Пятница, 25 сентября 2020 г.

Некоторые украинские СМИ указали, что спасти удалось 4 пострадавших, двое из которых в крайне тяжелом состоянии. 

Как передает украинское издание "112", на месте работает оперативная следственная группа. 

В Чугуеве расположена 203 учебная авиабригада. Что могло стать причиной катастрофы пока неизвестно. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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