Последние новости по крушению Ан-26 под Чугуевым

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Число погибших в аварии с самолетом Ан-26 в Харьковской области увеличилось с 22 человек до 25. Всего в нем летело 27 человек, хотя изначально к учебным полетам готовились 28 – один из курсантов остался в части, поскольку не был допущен к полетам.
Двое курсантов смогли выпрыгнуть из самолета незадолго до аварии. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительной версии, причиной крушения стала неисправность двигателя. Перед посадкой командир самолета был спокоен и докладывал диспетчеру о готовности посадить борт на одном двигателе.
Сегодня в Харьковской области объявлен день траура. Спасатели с утра прекратили поиски, поскольку им удалось обнаружить тела всех курсантов.
Напомним, авария произошла в минувшую пятницу около 22 часов по Москве. Самолет разбился во время посадки на аэродром военной части под Чугуево. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним. По неподтвержденной информации, разбившийся Ан-26 был 1977 года выпуска. Его собирались отправить на ремонт, после чего продлить срок эксплуатации на 2 года.
Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро
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