Выживший курсант раскрыл подробности крушения Ан-26

В катастрофе погибли 26 человек

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер пообщался с курсантом, который остался жив после крушения самолета под Чугуевым. Оказалось, что парень не выпрыгивал из транспортного средства, а оставался в нем до последнего.

На данный момент ученик военного учреждения находится в больнице. По словам Чугуева, его стараются не беспокоить расспросами.

20-летний Вячеслав Золочевский рассказал, что все происходило "как в компьютерной игре". Курсант не помнит всех подробностей трагедии, так как в какой-то момент он потерял сознание.

Однако в память молодого человека въелась страшная сцена, как он тушил объятого пламенем товарища, передает украинское издание "Суспильне".

Напомним, крушение самолета Ан-26 произошло в минувшую пятницу под Харьковом. Сообщается, что в результате трагедии погибли 25 человек. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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