Мужчину задержали в Домодедово из-за подозрительных свертков фольги

Задержанный попался на проверке в "зеленом" коридоре

Мужчина совершил попытку провоза через аэропорт "Домодедово" незадекларированных денежных средств в размере 4,8 млн рублей в свертках, сделанных из фольги. Выяснилось, что задержанный намеревался вылететь в Таджикистан.

На проверке в "зеленом" коридоре мужчина заявил, что у него имеется в карманах около 173 тыс. рублей. В рюкзаке у него нашли оставшиеся средства, завернутые в фольгу.

Общая выявленная сумма превысила 4,8 млн, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает пресс-служба Домодедовской таможни, в действиях задержанного усматриваются признаки контрабанды наличных денежных средств – ст. 200.1 УК РФ.

Не так давно в "Домодедово" россиянин попытался незаконным способом ввести лекарства. Таможня обнаружила у пассажира более 400 капсул с препаратами. Возбуждено уголовное дело.

Егор МАЛКОВ

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