В Москве схватили сердобольных грабителей

Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Стражи порядка арестовали необычных похитителей ценностей. Двое мужчин разработали хитроумный план обогащения. Они прикинулись потенциальными покупателями и отправились на осмотр выставленной на продажу элитной квартиры в Люберцах.
Для запугивания жертвы – хозяйки жилплощади и риелтора бандиты прихватили оружие. Однако при виде незапланированного участника преступления злодеям пришлось менять тактику.
Вид перепуганного младшеклассника, сына хозяйки, растрогал грабителей. В итоге мужчины постарались убедить мальчика, что все происходящее – забавная игра. Они связали всех и заперли в туалете, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Вскоре московским правоохранителям удалось поймать преступников, которые успели стащить ценности на 5,5 млн рублей.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Домодедово из-за подозрительных свертков фольги
задержали
мужчину. Нарушитель попался на
попытке провезти незадекларированные
денежные средства в размере 4,8 млн рублей в свертках.
Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин