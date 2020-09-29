В Москве схватили сердобольных грабителей

Во время преступления злодеи расчувствовались и сыграли с сыном жертвы в "забавную" игру

Стражи порядка арестовали необычных похитителей ценностей. Двое мужчин разработали хитроумный план обогащения. Они прикинулись потенциальными покупателями и отправились на осмотр выставленной на продажу элитной квартиры в Люберцах.

Для запугивания жертвы – хозяйки жилплощади и риелтора бандиты прихватили оружие. Однако при виде незапланированного участника преступления злодеям пришлось менять тактику.

Вид перепуганного младшеклассника, сына хозяйки, растрогал грабителей. В итоге мужчины постарались убедить мальчика, что все происходящее – забавная игра. Они связали всех и заперли в туалете, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Вскоре московским правоохранителям удалось поймать преступников, которые успели стащить ценности на 5,5 млн рублей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Домодедово из-за подозрительных свертков фольги задержали мужчину. Нарушитель попался на попытке провезти незадекларированные денежные средства в размере 4,8 млн рублей в свертках.

