Власти рассказали о причинах произошедшего

В среду в столице Франции раздался сильный хлопок – звук долетел даже до пригородов и попал на трансляцию Открытого чемпионата страны по теннису.

О том, что в Париже раздался взрыв сообщило информационное агентство Reuters. Однако, как позже сообщили во французской полиции, раздавшийся звук спровоцировал истребитель, пролетевший над столицей.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", – написано в сообщении.

Полиция попросила не обрывать телефоны служб экстренной помощи из-за произошедшего.