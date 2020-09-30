В Подмосковье неизвестный набросился на таксиста и угнал его автомобиль

Полиция выясняет обстоятельства случившегося

Сегодня в Железнодорожном неизвестный напал на водителя такси.

Преступник выбросил таксиста из автомобиля Kia Rio, а после скрылся на машине в неизвестном направлении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишет АГН "Москва". 

Напомним, что недавно в Подмосковье произошла крупная авария с участием такси: водитель наехал на патрульную машину. В результате ДТП пострадало 4 транспортных средства и двое полицейских. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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