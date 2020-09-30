Полиция выясняет обстоятельства случившегося

Сегодня в Железнодорожном неизвестный напал на водителя такси.

Преступник выбросил таксиста из автомобиля Kia Rio, а после скрылся на машине в неизвестном направлении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишет АГН "Москва".

Напомним, что недавно в Подмосковье произошла крупная авария с участием такси: водитель наехал на патрульную машину. В результате ДТП пострадало 4 транспортных средства и двое полицейских.