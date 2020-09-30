Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
623 новости
Сегодня в Железнодорожном неизвестный напал на водителя такси.
Преступник выбросил таксиста из автомобиля Kia Rio, а после скрылся на машине в неизвестном направлении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишет АГН "Москва".
Напомним, что недавно в Подмосковье произошла крупная авария с участием такси: водитель наехал на патрульную машину. В результате ДТП пострадало 4 транспортных средства и двое полицейских.
Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться
Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина