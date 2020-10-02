Погибшая в Киеве иностранка была женой американского военного пресс-атташе

Расследование причин трагедии будут вести и агенты из США

На Украине установили личность женщины, которую нашли мертвой у железнодорожной станции в Киеве. Как оказалось, это супруга американского военного пресс-атташе.

Для расследования причин и обстоятельств смерти сотрудницы посольства США в Незалежную вылетели сотрудники ФБР. Им и укрианским следвателям обещали всяческое содействие в Офисе президента.

Здание, где буудет проводиться судмедэкспертиза тела погибшей, оцеплено полицией, передает ТСН украинского телеканала "1+1".

Женщину обнаружили в лесополосе возле железнодорожных путей без сознания и с травмой головы.Скорая отвезла ее в больницу. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти ей жизнь. В вещах умершей были документы сотрудницы посольства США в Киеве Санвер Никаело.

Предполагалось, что ее мог сбить поезд, приближение которого она не услышала, так как была в наушниках. Однако экс-заместитель председателя СБУ отвергает версию о несчастном случае. Украинские полицейские считают это умышленным убийством и объявили в розыск одного подозреваемого.

Полина ДОРОЖКИНА

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