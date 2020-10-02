У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

В одном из сел Херсонской области, расположенное недалеко от границы с Крымом, обнаружено тело 26-летнего задушенного военнослужащего ВСУ. Украинские силовики уже задержали предполагаемого убийцу.

Как полагают в правоохранительных органах, виновником преступления является 25-летний сослуживец жертвы. Отмечается, что они вместе вечером 1 октября стояли на посту.

"Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Окончательную же причину гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза", – сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции в своем "Фейсбук".

Одной из версий преступления может быть конфликт между бойцами на почве личной неприязни. Задержанный военнослужащий не раскрывает причину возможной конфликтной ситуации.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Виновнику грозит от 7 до 15 лет.

Напомним, накануне Второй восточный окружной военный суд в Чите продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату-срочнику ВС РФ Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле 26 октября 2019 г. при сдаче караула сослуживцев в Забайкальском крае. Во время стрельбы погибли восемь и ранены еще двое военнослужащих. Шамсутдинов объяснил свой поступок неуставными отношениями в части. Он может получить пожизненное лишение свободы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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