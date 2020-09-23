Расстрелявший сослуживцев солдат признал вину

Дело передано в суд

Следствие по поводу убийства в воинской части Забайкалья восьми военнослужащих завершено. Подозреваемый солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину. Дело передано в суд, сообщили в среду, 23 сентября, в Следственном комитете РФ.

Установлено, что 25 октября 2019 г. Шамсутдинов, получив оружие АК-74М и боеприпасы перед дежурством, расстрелял своих сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину.

"Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. ... Обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы", – сообщают следователи.

От полученных ранений 8 человек скончались, еще двое выжили. В ходе следствия Шамсутдинов пояснил, что сослуживцы над ним издевались. При этом некоторые попали под пули случайно. 

Экспертиза подтвердила. что солдат был в здравом уме, когда расстреливал людей.

Николай ВИКТОРОВ

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