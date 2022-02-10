В новостройке Королева спасли кота

Животное провалилось в вентиляцию

Рыжий кот стал причиной переполоха в ЖК "Парад планет" в подмосковном Королеве.

Жители многоквартирного дома были встревожены истошными криками, которое издавало животное. Как оказалось, кот попал в вентиляционную шахту и там застрял. На место происшествия были вызваны сотрудники управляющей компании, которые смогли определить, где именно находится кот, и достали его.

Животное не пострадало, хотя и испытало сильный стресс. Его передали хозяевам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Фотографию спасенного кота публикует телеграм-канал "Типичный Королев".

Совсем иначе закончилась история в Мытищах: там по вине владельца кот погиб.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Войны не будет: эксперты Moody's проанализировали конфликт между Россией и Украиной

Сильных экономических потрясений для РФ тоже не ожидается

"Затопчут ногами": Макрону предрекли удар от НАТО за предложение Путину по Украине

Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей