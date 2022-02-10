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Рыжий кот стал причиной переполоха в ЖК "Парад планет" в подмосковном Королеве.
Жители многоквартирного дома были встревожены истошными криками, которое издавало животное. Как оказалось, кот попал в вентиляционную шахту и там застрял. На место происшествия были вызваны сотрудники управляющей компании, которые смогли определить, где именно находится кот, и достали его.
Животное не пострадало, хотя и испытало сильный стресс. Его передали хозяевам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Фотографию спасенного кота публикует телеграм-канал "Типичный Королев".
Совсем иначе закончилась история в Мытищах: там по вине владельца кот погиб.
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