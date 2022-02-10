Бандит вывез добычу на грузовике

Странное преступление произошло на территории Московской области. Там местным стражам порядка пришлось искать злоумышленника, который на своем грузовике выкрал со строительной площадки бытовку.



О вероломном похищении рассказали представители пострадавшей конторы. По горячим следам правоохранителям удалось отыскать злодея. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в преступлении подозревают 23-летнего жителя Дубны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

К слову, недавно улыбчивый воришка вынес из подмосковного магазина три бутылки виски.