В Подмосковье злодей украл строительную бытовку

Бандит вывез добычу на грузовике

Странное преступление произошло на территории Московской области. Там местным стражам порядка пришлось искать злоумышленника, который на своем грузовике выкрал со строительной площадки бытовку.

О вероломном похищении рассказали представители пострадавшей конторы. По горячим следам правоохранителям удалось отыскать злодея. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в преступлении подозревают 23-летнего жителя Дубны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

К слову, недавно улыбчивый воришка вынес из подмосковного магазина три бутылки виски.

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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