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Вопиющий случай произошел в подмосковном Щелково. Там бандит напал на местную жительницу прямо на дороге. К счастью, злоумышленника уже удалось задержать.
По словам 40-летней потерпевшей, незнакомец преградил ей дорогу неподалеку от ее дома. Мужчина в грубой форме потребовал у несчастной телефон и банковскую карточку. Перепуганная женщина отдала ему все ценности и в ужасе убежала домой.
По горячим следам злоумышленник был схвачен. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.
К слову, недавно в Подмосковье злодей украл строительную бытовку.
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