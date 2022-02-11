Злодея уже схватили

Вопиющий случай произошел в подмосковном Щелково. Там бандит напал на местную жительницу прямо на дороге. К счастью, злоумышленника уже удалось задержать.



По словам 40-летней потерпевшей, незнакомец преградил ей дорогу неподалеку от ее дома. Мужчина в грубой форме потребовал у несчастной телефон и банковскую карточку. Перепуганная женщина отдала ему все ценности и в ужасе убежала домой.

По горячим следам злоумышленник был схвачен. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

К слову, недавно в Подмосковье злодей украл строительную бытовку.