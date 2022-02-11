Негодник разбил окно машины

Жительница подмосковного Чехова пожаловалась в интернет-пространстве на действия маленького мальчика, который, по ее словам, повредил дорогостоящий автомобиль.



Пострадавшая утверждает, что инцидент произошел во время прогулки ребенка с его мамой. Семейство находилось на детской площадке. В какой-то момент юнец сильно разыгрался и начал кидаться ледышками в сторону стоянки с машинами. Одна из них, по словам женщины, угодила в ее авто. После этого хулиган и мама удалились.

Разозлившаяся владелица машины пообещала наказать семейство. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", женщина собирается писать заявление в полицию.

К слову, недавно в Московской области вероломный грабитель напал на женщину.