В Подмосковье ребенок попал в больницу после ссоры матери с любовником

Малыша травмировала родная мать

Медицинская помощь в стационаре потребовалась 4-летнему жителю подмосковного Чехова. По предварительной информации, травмы ребенку нанесла мать.

В субботу, 12 февраля, в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов города на улице Южной. Как оказалось, там возник конфликт между женщиной 1993 г.р. и ее любовником, который в итоге и обратился за помощью к правоохранителям. В квартире с матерью проживают трое несовершеннолетних детей, на теле одного из которых прибывшие по вызову полицейские заметили повреждения. По предварительной информации, ребенка избила мать. Малыша госпитализировали.

Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Обстоятельства, при которых ребенок получил травмы, выясняют сотрудники полиции и прокуратуры.

Ранее в подмосковном Чехове женщина пожаловалась на малолетнего хулигана. который разбил ее автомобиль.