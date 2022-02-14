В Подмосковье ребенок попал в больницу после ссоры матери с любовником

Малыша травмировала родная мать

Медицинская помощь в стационаре потребовалась 4-летнему жителю подмосковного Чехова. По предварительной информации, травмы ребенку нанесла мать.

В субботу, 12 февраля, в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов города на улице Южной. Как оказалось, там возник конфликт между женщиной 1993 г.р. и ее любовником, который в итоге и обратился за помощью к правоохранителям. В квартире с матерью проживают трое несовершеннолетних детей, на теле одного из которых прибывшие по вызову полицейские заметили повреждения. По предварительной информации, ребенка избила мать. Малыша госпитализировали.

Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Обстоятельства, при которых ребенок получил травмы, выясняют сотрудники полиции и прокуратуры. 

Ранее в подмосковном Чехове женщина пожаловалась на малолетнего хулигана. который разбил ее автомобиль.

Источник: ГУ МВД по МО ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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