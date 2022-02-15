В подмосковном детсаду обокрали воспитанников

С детей сняли золотые крестики и украшения

В полицию Королева обратились родители воспитанников одного из местных детсадов. Они пожаловались на кражу, заявив, что их малыши лишились золотых крестиков в образовательном учреждении.

Под подозрение правоохранителей попала младшая воспитательница детского сада. Как выяснилось, она снимала с детей изделия из драгоценных металлов и относила в ломбард, передает портал "Подмосковье сегодня".

Против 52-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Часть похищенных изделий удалось найти, их вернут владельцам, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Ранее в Подмосковье задержали 20-летнюю девушку, обчистившую карманы своего иногороднего знакомого.

Источник: ГУ МВД по МО ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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