Следствие начало проверку по уголовному делу

Жительница Киева обнаружила тело матери, которая считалась пропавшей с 2016 года. Девушка нашла труп в квартире, где раньше жила убитая. Тело находилось на балконе в ящике с бетоном.



29-летняя наследница пропавшей решила провести ремонт в квартире матери, которая жила в многоэтажном доме на Нежинской улице.

В воскресенье 13 февраля девушка убиралась на балконе и обнаружила под кучей вещей длинный ящик, который был залит бетоном. Исходящий от находки запах напугал киевлянку, и она решила обратиться в полицию.

Девушка предположила, что в ящике могут быть останки её исчезнувшей родительницы. Полицейские и спасатели, приехавшие на вызов, обнаружили труп женщины.

Причина смерти пока не установлена. Она будет названа по результатам судмедэкспертизы. Ведется расследование по статье "Умышленное убийство".

43-летняя жительница Киева покинула квартиру 2 января 2016 года и больше информации от неё не поступало. Женщину признали пропавшей без вести шесть лет назад.

На данный момент следователи собираются проверить причастность к делу жителя Донецкой области, с которым погибшая состояла в отношениях.

Ранее в Москве был задержан подозреваемый в убийстве и расчленении 36-летнего мужчины. Его останки были обнаружены в разных частях города.