Жителю Орехово-Зуево предъявили обвинение в убийстве возлюбленной

Мужчина нанёс потерпевшей ранения, не совместимые с жизнью

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области сообщила о том, что мужчина из Орехово-Зуево был обвинён в убийстве своей возлюбленной. 

Пара поругалась на почве личных неприязненных отношений, передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня". В ходе конфликта мужчина ударил жертву ножом в область шеи. Несовместимые с жизнью травмы привели к летальному исходу. Женщина скончалась на месте. 

Преступник предпринял попытки устранить следы преступления. Тело убитой он завернул в одеяло и выкинул его в канаву недалеко от улицы Матросова. 

 Происходящее было записано на камеру видеонаблюдения, установленную соседом убийцы. 

Мужчина обратился в полицию и предоставил записи сотрудникам. Правоохранительные органы обратились к мужчине, совершившему убийство и попросили его прокомментировать видеозапись. 

Обвиняемый признался в совершении преступления и указал место, в котором находилось тело жертвы. 

На прошлой неделе в Истре были задержаны подозреваемые в жестоком избиении кассира. 

Источник: ГСУ СК по Московской области ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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