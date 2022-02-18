В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Информация о происшествии поступила на фоне эвакуации жителей региона

В центре Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Журналисты уточняют, что происшествие зафиксировано неподалеку от здания правительства ДНР. По неподтвержденной информации, взорвалась машина, припаркованная на стоянке административного здания. 

Взрыв был зафиксирован спустя два часа после объявления главами самоправозглашенных республик об эвакуации мирных жителей в Россию. 

По данным телеграм-канала Baza, в центре Донецка произошла сразу серия взрывов. Еще один был слышен за чертой города на юго-западном направлении.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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