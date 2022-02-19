Взрыв произошел также неподалеку от украинской границы

Тревожные новости поступают из Ростовской области. Сегодня, 19 февраля, стало известно уже двух снарядах, которые разорвались на территории этого российского субъекта. Такую информацию публикуют СМИ.



Второй снаряд также разорвался в Тарасовском районе приграничной с украинским государством области.

По словам очевидца, который побеседовал с журналистами РИА "Новости", снаряд был запущен из советского "Града". Также

Напомним, первый взрыв на территории Ростовской области произошел в 4 утра. К счастью, никто не пострадал.