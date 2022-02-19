Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
836 новости
Тревожные новости поступают из Ростовской области. Сегодня, 19 февраля, стало известно уже двух снарядах, которые разорвались на территории этого российского субъекта. Такую информацию публикуют СМИ.
Второй снаряд также разорвался в Тарасовском районе приграничной с украинским государством области.
По словам очевидца, который побеседовал с журналистами РИА "Новости", снаряд был запущен из советского "Града". Также
Напомним, первый взрыв на территории Ростовской области произошел в 4 утра. К счастью, никто не пострадал.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной