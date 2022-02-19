На территорию Ростовской области упал еще один снаряд – СМИ

Взрыв произошел также неподалеку от украинской границы

Тревожные новости поступают из Ростовской области. Сегодня, 19 февраля, стало известно уже двух снарядах, которые разорвались на территории этого российского субъекта. Такую информацию публикуют СМИ.

Второй снаряд также разорвался в Тарасовском районе приграничной с украинским государством области.

По словам очевидца, который побеседовал с журналистами РИА "Новости", снаряд был запущен из советского "Града". Также 

Напомним, первый взрыв на территории Ростовской области произошел в 4 утра. К счастью, никто не пострадал. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей