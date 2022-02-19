Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Взрыв произошел в Ростовской области, в одном километре от государственной границы Российской Федерации с Украиной. Как отмечает источник, речь может идти о снаряде.

Инцидент произошел 19 февраля в 4:00 по московскому времени на территории станицы Митякинской, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Информации о пострадавших нет.

18 февраля в администрациях Донецкой и Луганской Народных республики заявили о проведении массовой эвакуации населения в Российскую Федерацию на фоне ожидаемого наступления Вооруженных сил Украины. Речь, прежде всего, идет о женщинах, детях и пожилых. По ряду данных, в ближайшее время глава Незалежной Владимир Зеленский отдаст соответствующий приказ о наступлении на восток.

Как пишет телеграм-канал "База", снаряд упал в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. На кадрах видно, что воронка уже ограждена лентой.

В Ростовской области с 19 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. В администрации пояснили, что соответствующие меры введены из-за роста числа беженцев, которые приезжают с юго-востока соседней Украины.

Днем ранее сообщалось о взрыве у здания администрации в центре Донецка – он прогремел спустя два часа после объявления об эвакуации населения.