О случившемся сообщают СМИ

Корреспондент РИА Новости, который находится в Донецке, сообщил о взрыве близ аэропорта. Подробности пока неизвестны. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, из-за обострения обстановки на Донбассе власти ранее объявили эвакуацию детей, женщин и пожилых людей на территорию России. В ряде регионов нашей страны, принимающих беженцев, объявили режим ЧС. Бежавшие в Россию люди поделились с журналистами подробностями происходящего на Донбассе.

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