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Бежавшая в нашу страну жительница Донецка сообщила, что
людям постоянно угрожают и обещают стереть с лица земли. Из-за напряженной
обстановки многие приняли решение покинуть свои дома.
"…обстрелы, очень много завезено техники с обратной стороны",
– сказала напуганная собеседница РЕН ТВ.
Как сообщают СМИ, сегодня поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж. Жителей непризнанных республик планируют разместить в детских лагерях. Пока в Воронеж приехало 910 человек. Сегодня ожидают и второй поезд с беженцами, передает РИА Новости.
Напомним, ранее власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации в Россию детей, женщин и пожилых людей. Беженцев также принимает Ростовская область. На фоне напряженной обстановки на Донбассе там объявили режим чрезвычайной ситуации.
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