Прибывшая в Россию женщина рассказала об обстановке журналистам

Бежавшая в нашу страну жительница Донецка сообщила, что людям постоянно угрожают и обещают стереть с лица земли. Из-за напряженной обстановки многие приняли решение покинуть свои дома.



"…обстрелы, очень много завезено техники с обратной стороны",

– сказала напуганная собеседница РЕН ТВ.

Как сообщают СМИ, сегодня поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж. Жителей непризнанных республик планируют разместить в детских лагерях. Пока в Воронеж приехало 910 человек. Сегодня ожидают и второй поезд с беженцами, передает РИА Новости.

Напомним, ранее власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации в Россию детей, женщин и пожилых людей. Беженцев также принимает Ростовская область. На фоне напряженной обстановки на Донбассе там объявили режим чрезвычайной ситуации.